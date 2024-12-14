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Против стерлитамакского школьника, который вымогал кулаками у сверстника деньги, возбудили «уголовку»

В Башкирии на школьника-вымогателя завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии школьник стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказал информационной центр Следственного комитета республики.

Напомним, недавно в школе Стерлитамака выявили факт буллинга. Старшеклассник в одном из классов избил и вымогал деньги у сверстника. Случай физического насилия попал на видео. На кадрах запечатлено, как хулиган требует у своей жертвы 15 тысяч рублей и оскорбляет его, а затем наносит несколько сильных пощечин. Все это происходит на глазах других детей, которые никак не вмешиваются в конфликт.

Прокуратура и МВД организовали проверки по факту инцидента, а спустя время Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Вымогательство».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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