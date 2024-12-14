Против стерлитамакского школьника, который вымогал кулаками у сверстника деньги, возбудили «уголовку»

Напомним, недавно в школе Стерлитамака выявили факт буллинга. Старшеклассник в одном из классов избил и вымогал деньги у сверстника. Случай физического насилия попал на видео. На кадрах запечатлено, как хулиган требует у своей жертвы 15 тысяч рублей и оскорбляет его, а затем наносит несколько сильных пощечин. Все это происходит на глазах других детей, которые никак не вмешиваются в конфликт.