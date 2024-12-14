В Испании при падении в ущелье погиб основатель Mango

По ее информации, 71-летний предприниматель погиб в результате падения в ущелье в муниципалитете Кольбато.
Как уточняет газета La Vanguardia, Андик был на экскурсии с членами семьи. Он упал с высоты 150 м.
В пресс-релизе Mango подтвердили смерть. «С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — говорится в документе.
Сеть Mango была основана в 1984 году в автономном сообществе Каталония родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком. По данным журнала Forbes, он являлся пятым самым богатым человеком в Испании. У Mango насчитывается около 2,7 тыс. точек продаж в мире. Компания закрыла 2023 финансовый год с рекордными продажами, превысившими €3,1 млрд.