В Испании при падении в ущелье погиб основатель Mango

Сеть Mango была основана в 1984 году в автономном сообществе Каталония родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком. По данным журнала Forbes, он являлся пятым самым богатым человеком в Испании. У Mango насчитывается около 2,7 тыс. точек продаж в мире. Компания закрыла 2023 финансовый год с рекордными продажами, превысившими €3,1 млрд.