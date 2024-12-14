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В Дагестане восстановили работу энергообъектов

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Энергетики устранили все повреждения энергообъектов после сильного ветра и снегопада в Дагестане. Об этом сообщает филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за снегопада и ураганного ветра энергетики перешли на особый режим работы.

«Специалисты филиала “Дагэнерго” устранили все технологические нарушения в основной сети 6−110 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты) после ураганного ветра и снегопада. В настоящее время энергетики выполняют индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ (обеспечивает электроснабжение жилых домов)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в восстановительных мероприятиях были задействованы 92 бригады «Дагэнерго» — 276 специалистов и 92 единицы спецтехники.

энергетика