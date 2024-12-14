В Дагестане восстановили работу энергообъектов

«Специалисты филиала “Дагэнерго” устранили все технологические нарушения в основной сети 6−110 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты) после ураганного ветра и снегопада. В настоящее время энергетики выполняют индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ (обеспечивает электроснабжение жилых домов)», — говорится в сообщении.