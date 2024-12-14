Грузинские полицейские обнаружили тела 12 сотрудников ресторана

«На втором этаже индийского ресторана в Гудаури, где была обустроена спальня, обнаружены тела 12 человек, которые, по всей вероятности, были трудоустроены на этом объекте. Предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. Также, по предварительной версии следствия, вблизи спальни в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который, предположительно включили вчера после отключения света», — говорится в заявлении.