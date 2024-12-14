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Грузинские полицейские обнаружили тела 12 сотрудников ресторана

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Источник: Reuters

«На втором этаже индийского ресторана в Гудаури, где была обустроена спальня, обнаружены тела 12 человек, которые, по всей вероятности, были трудоустроены на этом объекте. Предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. Также, по предварительной версии следствия, вблизи спальни в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который, предположительно включили вчера после отключения света», — говорится в заявлении.

Из 12 погибших 11 иностранцев, один гражданин Грузии. В связи со случившимся проводятся активные следственные мероприятия, на месте работают эксперты-криминалисты. Назначены соответствующие экспертизы. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в МВД.