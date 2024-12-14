В Астрахани завели дело после нападения собак на детей

В социальных медиа сообщается, что в Астрахани стая агрессивных собак напала на двух малолетних детей, которые находились на прогулке. Одному из мальчиков удалось спрятаться, однако другому были причинены телесные повреждения.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с нападением бродячих собак на жителей Астрахани. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Астраханской области Могушкову И. Ш. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность).