В Ростове проверят отключение холодной воды из-за аварии

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Все жители Ростова Ярославской области в субботу остались без холодного водоснабжения из-за аварии, ведутся ремонтные работы, воду до сих пор не дали в пяти многоквартирных домах. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.