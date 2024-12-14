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В Ростове проверят отключение холодной воды из-за аварии

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Все жители Ростова Ярославской области в субботу остались без холодного водоснабжения из-за аварии, ведутся ремонтные работы, воду до сих пор не дали в пяти многоквартирных домах. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Freepik

По данным администрации Ростова, 14 декабря произошел прорыв магистрального водопровода в первом микрорайоне. В связи с этим подача холодного водоснабжения во всем городе была приостановлена.

«Ростовская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с аварией на сетях водоснабжения в Ростове. По предварительной информации, в настоящее время прекращено водоснабжение пяти многоквартирных домов. Учреждения социальной сферы не пострадали. Коммунальными службами ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о бесперебойном водоснабжении населения. Прокуратура также проверит соблюдение сроков устранения аварийных ситуаций и организации подвоза воды. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, воду отключили примерно в 12 часов.

Прокуратура
ЖКХ