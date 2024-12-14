В Ростове проверят отключение холодной воды из-за аварии

По данным администрации Ростова, 14 декабря произошел прорыв магистрального водопровода в первом микрорайоне. В связи с этим подача холодного водоснабжения во всем городе была приостановлена.
«Ростовская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с аварией на сетях водоснабжения в Ростове. По предварительной информации, в настоящее время прекращено водоснабжение пяти многоквартирных домов. Учреждения социальной сферы не пострадали. Коммунальными службами ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о бесперебойном водоснабжении населения. Прокуратура также проверит соблюдение сроков устранения аварийных ситуаций и организации подвоза воды. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, воду отключили примерно в 12 часов.