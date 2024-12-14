Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в Испании

«С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андича, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — сказано в заявлении.
El Pais пишет со ссылкой на источники, что Андик погиб в горах Каталонии близ Барселоны. По их информации, предприниматель упал в ущелье возле пещер Сальнитре, расположенных на пути к монастырю Монтсеррат.
О том, что Андик упал в ущелье, также сообщает La Vanguardia: по данным газеты, он подскользнулся на одной из троп во время экскурсии и упал вниз. Предпринимателя сопровождал его сын Джонатан, пишет издание. По данным El Mundo, рядом также была жена бизнесмена.
Как отмечает издание, Андик любил горы и увлекался пешим туризмом. В день гибели он отдыхал вместе с несколькими членами своей семьи.
Родственники сообщили о случившемся с Андиком экстренным службам около 12:30 (14:30 мск) 14 декабря, передает El Pais. К месту направили медицинский вертолет и машину скорой помощи, но по прибытии медики лишь констатировали смерть бизнесмена.
Андик — основатель Mango и председатель совета директоров компании, был самым богатым человеком Каталонии и одним из богатейших в Испании. Forbes по состоянию на 14 декабря оценивает его состояние в $4,5 млрд. Он занимал 750 место в рейтинге богатейших людей планеты по версии издания.
Андик открыл свой первый магазин одежды в Барселоне в 1984 году. В 1992-м ему удалось вывести компанию на международный уровень. В 2007 году был открыт 1000-й магазин. Сейчас в сети Mango более 2100 магазинов в 110 странах, международный бизнес приносит ей около трех четвертей ее выручки. В 2023 году оборот компании превысил €3 млрд.
Как отмечает Forbes, наиболее вероятным наследником Андика станет его сын Джонатан (родился в 1981 году), также входящий в совет директоров.
Mango работала и в России, но ушла с ее рынка в 2022 году после начала военной операции на Украине. Магазины бренда купила компания АРМ.