Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в Испании

О том, что Андик упал в ущелье, также сообщает La Vanguardia: по данным газеты, он подскользнулся на одной из троп во время экскурсии и упал вниз. Предпринимателя сопровождал его сын Джонатан, пишет издание. По данным El Mundo, рядом также была жена бизнесмена.