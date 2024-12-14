В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера

Житель Ангарска в конце октября привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки хищника выпустили из клетки и животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец животных цирка шапито вину признал.