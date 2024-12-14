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У самолета из Тбилиси в Уфу в полете произошла неполадка с шасси

У авиарейса Тбилиси-Уфа после взлета случилась проблема с шасси.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 13 декабря, у самолета из Тбилиси в Уфу в полете произошла неполадка. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Диспетчер авиакомпании «Азимут» по телефону сообщил, что после взлета экипаж воздушного судна доложил о срабатывании сигнализации о неуборке шасси. Команда решила выработать топливо и вернуться обратно на аэродром. Известно, что в тот момент на борту было 86 пассажиров, в том числе семеро детей.

К счастью, посадка прошла благополучно. Самолет для выполнения рейса было решено заменить.

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