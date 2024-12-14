У самолета из Тбилиси в Уфу в полете произошла неполадка с шасси

Вчера вечером, 13 декабря, у самолета из Тбилиси в Уфу в полете произошла неполадка. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Диспетчер авиакомпании «Азимут» по телефону сообщил, что после взлета экипаж воздушного судна доложил о срабатывании сигнализации о неуборке шасси. Команда решила выработать топливо и вернуться обратно на аэродром. Известно, что в тот момент на борту было 86 пассажиров, в том числе семеро детей.
К счастью, посадка прошла благополучно. Самолет для выполнения рейса было решено заменить.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.