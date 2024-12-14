Четыре человека погибли при стрельбе на севере Франции

В субботу, 14 декабря, двое агентов службы безопасности патрулировали территорию порта, когда на них напал неизвестный, рассказал мэр коммуны Лон-Плаж, где произошел инцидент.
После расправы с правоохранителями злоумышленник выстрелил в двух мигрантов, это произошло в другом месте, между Лон-Плаж и Дюнкерком.
Подозреваемый сдался властям. Он заявил, что застрелил еще одного человека в коммуне Ворму. Сотрудники пожарно-спасательной службы подтвердили, что обнаружили мужчину с пулевым ранением без признаков жизни. Обстоятельства и мотивы происшествия на данный момент неизвестны, расследование продолжается.
Также 14 декабря произошла стрельба на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны. Один человек погиб, подозреваемый был задержан.