Четыре человека погибли при стрельбе на севере Франции

Подозреваемый сдался властям. Он заявил, что застрелил еще одного человека в коммуне Ворму. Сотрудники пожарно-спасательной службы подтвердили, что обнаружили мужчину с пулевым ранением без признаков жизни. Обстоятельства и мотивы происшествия на данный момент неизвестны, расследование продолжается.