BFMTV: четыре человека погибли при стрельбе во Франции

Четыре человека стали жертвами стрельбы во Франции, информирует телеканал BFMTV.
Инцидент случился неподалёку от города Дюнкерк, который расположен на севере страны.
По данным журналистов, в числе погибших — двое правоохранителей.
«Четыре человека были убиты в результате стрельбы в коммуне Лон-Плаж, около Дюнкерка. Два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах», — говорится в публикации.
Подозреваемый сдался жандармам. В материале сказано, что он сам объявил себя «виновником преступления».
Кроме того, фигурант признался ещё в одном убийстве, совершённом в этот же день в коммуне Ворм, которая находится недалеко от Дюнкерка.
В настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Париже задержанный мужчина отобрал оружие у полицейских и ранил двух сотрудников правоохранительных органов.