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BFMTV: четыре человека погибли при стрельбе во Франции

Подозреваемый сдался жандармам.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека стали жертвами стрельбы во Франции, информирует телеканал BFMTV.

Инцидент случился неподалёку от города Дюнкерк, который расположен на севере страны.

По данным журналистов, в числе погибших — двое правоохранителей.

«Четыре человека были убиты в результате стрельбы в коммуне Лон-Плаж, около Дюнкерка. Два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах», — говорится в публикации.

Подозреваемый сдался жандармам. В материале сказано, что он сам объявил себя «виновником преступления».

Кроме того, фигурант признался ещё в одном убийстве, совершённом в этот же день в коммуне Ворм, которая находится недалеко от Дюнкерка.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Париже задержанный мужчина отобрал оружие у полицейских и ранил двух сотрудников правоохранительных органов.