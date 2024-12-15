На Украине полиция задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске

24 ноября отмечалось, что на Украине наблюдается рост числа диверсий против силовиков. Так, один из случаев произошел рядом с машиной военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что рядом с авто на дереве была закреплена камера, которая транслировала происходящее в реальном времени.