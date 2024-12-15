Губернатор Хокул: неопознанные БПЛА нарушили работу аэропорта в Нью-Йорке

Ранее представитель ФБР заявил на спецбрифинге для журналистов, что администрация Соединенных Штатов до сих пор не установила происхождение беспилотных летательных аппаратов, замеченных в небе над штатом Нью-Джерси и над Нью-Йорком. Принимавший участие в брифинге представитель Пентагона добавил, что у властей нет никаких доказательств того, что существует угроза общественной безопасности.