Губернатор Хокул: неопознанные БПЛА нарушили работу аэропорта в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом в субботу заявила его губернатор Кэти Хокул.
«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт были закрыты примерно час в связи с активностью беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», — говорится в заявлении губернатора.
Хокул считает, что Конгресс США должен одобрить законопроект, который позволит нарастить борьбу на местном уровне с незаконным использованием дронов. А пока этот документ не принят, «администрация [президента США Джо] Байдена должна направить дополнительные силы федеральных правоохранительных органов в Нью-Йорк и прилегающие регионы, чтобы обеспечить безопасность людей и критически важной инфраструктуры».
Ранее представитель ФБР заявил на спецбрифинге для журналистов, что администрация Соединенных Штатов до сих пор не установила происхождение беспилотных летательных аппаратов, замеченных в небе над штатом Нью-Джерси и над Нью-Йорком. Принимавший участие в брифинге представитель Пентагона добавил, что у властей нет никаких доказательств того, что существует угроза общественной безопасности.