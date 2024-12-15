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Богомаз: житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА

Пострадавший получил травмы рук, ног и брюшной полости.

Источник: Аргументы и факты

В селе Курковичи Брянской области житель получил осколочные ранения в результате атаки дрона, запущенного Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз через свой Telegram-канал.

По его словам, украинские силы применили дрон-камикадзе для атаки на населенный пункт, расположенный в Стародубском муниципальном округе. Пострадавший получил травмы рук, ног и брюшной полости. Мужчину оперативно доставили в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее беспилотник украинской армии атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области.