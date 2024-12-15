При ДТП с участием микроавтобусов на Кубани пострадали шесть человек

В Краснодарском крае столкнулись два микроавтобуса, травмы получили шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 «Дон» в городе Кореновске.
«В результате ДТП шесть человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди них нет. Сейчас их осматривают врачи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным, 59-летний водитель микроавтобуса Renault не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Iveco. В полиции уточнили, что в микроавтобусе Iveco не было пассажиров.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области грузик «Урал» столкнулся с автобусом.