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При ДТП с участием микроавтобусов на Кубани пострадали шесть человек

По предварительным данным, водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Iveco.

Источник: Аргументы и факты

В Краснодарском крае столкнулись два микроавтобуса, травмы получили шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 «Дон» в городе Кореновске.

«В результате ДТП шесть человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди них нет. Сейчас их осматривают врачи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным, 59-летний водитель микроавтобуса Renault не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Iveco. В полиции уточнили, что в микроавтобусе Iveco не было пассажиров.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области грузик «Урал» столкнулся с автобусом.