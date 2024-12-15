Стороннику Трампа дали срок за попытку сбежать и вступить в армию России

Жителя города Даллас Кевина Лофтуса приговорили к шести месяцам тюремного заключения в связи с нарушением условий испытательного срока и попыткой присоединиться к российской армии, следует из документа федеральной прокуратуры.
Лофтусу 56 лет, он прежде служил в армии США. Ему в конце октября не дали сесть на рейс из Далласа в Стамбул с конечным пунктом назначения в Тбилиси. Мужчину задержали спустя три дня в Айове сотрудники ФБР. Он объяснил им, что хотел получить 90-дневную визу для поездки в Россию, чтобы попросить временный вид на жительство. Со слов мужчины, этот вопрос он обсуждал в Telegram с неким человеком с никнеймом GrishaPutin, который должен был связать его с российским подразделением территориальной обороны, чтобы «сражаться за Россию и против Украины», сказано в документе.
«Его запланированная поездка имела четкую цель — присоединиться к иностранной армии, чтобы поднять оружие против одного из союзников этой страны и выступить против внешней политики этой страны (США. — РБК)», — подчеркнули прокуроры.
Адвокат Бенджамин Шиффелбейн заявил, что Лофтус хотел поступить на службу в российскую армию, потому что переживал за российских солдат и хотел им помочь.
Летом 2022 года Лофуса признали виновным в штурме здания Капитолия 6 января 2021-го вместе с остальными участниками митинга в поддержку республиканца Дональда Трампа. Прокуратура просила приговорить его к 30 дням тюремного заключения, но суд дал ему три года условно.