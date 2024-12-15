Стороннику Трампа дали срок за попытку сбежать и вступить в армию России

Лофтусу 56 лет, он прежде служил в армии США. Ему в конце октября не дали сесть на рейс из Далласа в Стамбул с конечным пунктом назначения в Тбилиси. Мужчину задержали спустя три дня в Айове сотрудники ФБР. Он объяснил им, что хотел получить 90-дневную визу для поездки в Россию, чтобы попросить временный вид на жительство. Со слов мужчины, этот вопрос он обсуждал в Telegram с неким человеком с никнеймом GrishaPutin, который должен был связать его с российским подразделением территориальной обороны, чтобы «сражаться за Россию и против Украины», сказано в документе.