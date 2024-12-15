Губернатор Нью-Йорка Хокул: «загадочные» БПЛА парализовали работу аэропорта

«Таинственные» беспилотные летательные аппараты парализовали работу международного аэропорта Стюарт, заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
По её словам, ситуация с «загадочными» беспилотниками «зашла слишком далеко».
«Взлётно-посадочные полосы аэропорта Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», — заявила губернатор.
Хокул выразила мнение, что Конгрессу Соединённых Штатов следует одобрить законопроект, который «позволит нарастить борьбу на местном уровне с незаконным применением дронов».
Кроме того, она считает, что в настоящее время администрация действующего американского лидера Джо Байдена «обеспечить безопасность людей и критически важной инфраструктуры». Для этого следует направить «дополнительные силы федеральных правоохранительных органов в Нью-Йорк и прилегающие регионы».
Напомним, беспилотники были замечены в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком.
Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «загадочные» беспилотные летательные аппараты, замеченные над территорией Соединённых Штатов, следует ликвидировать. Кроме того, он потребовал, чтобы действующие американские власти признались, что знают правду.