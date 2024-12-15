Губернатор Нью-Йорка Хокул: «загадочные» БПЛА парализовали работу аэропорта

Кроме того, она считает, что в настоящее время администрация действующего американского лидера Джо Байдена «обеспечить безопасность людей и критически важной инфраструктуры». Для этого следует направить «дополнительные силы федеральных правоохранительных органов в Нью-Йорк и прилегающие регионы».