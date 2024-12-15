Кто помогает телефонным мошенникам

Они не только теряют деньги, но и сталкиваются с перспективой реальных тюремных сроков. Их используют злоумышленники, чтобы обналичить денежные средства, полученные от жертв мошеннических схем.
Кто «зарабатывает» проблемы?
Для того чтобы получить деньги своих жертв, мошенники используют посредников, которые зачастую сами не знают, что участвуют в обмане. Тот самый «безопасный счёт», на который предлагают перевести средства злоумышленники, зачастую принадлежит простому человеку, которому предложили подзаработать в интернете.
Таких людей называют дропперами. Прельстившись перспективой лёгкого заработка, они в результате теряют не только средства, но и свободу.
«Аферисты часто вовлекают в свои преступные схемы посредников, которые получают деньги от жертв обмана, а затем переводят их или обналичивают и передают организаторам преступной схемы. Таким образом мошенники “заметают следы” и запутывают следствие», — рассказал первый заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Максим Макаров.
Специалисты считают, что типичный дроппер — это мужчина в возрасте до 30 лет, не имеющий судимостей, который активно пользуется интернетом и имеет чистую или положительную кредитную историю. В последнее время в ряды дропперов всё чаще вступают подростки и студенты. Многие молодые люди ищут способы быстро заработать, и преступники успешно пользуются этим, вовлекая молодёжь в свои незаконные схемы.
Как правило, злоумышленники находят своих жертв через интернет — в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений. Кроме того, они активно используют «сарафанное радио» — информация о лёгком заработке быстро распространяется среди знакомых. Чаще всего мошенники предлагают вакансии, для которых не требуются опыт, образование или специальные навыки. Они убеждают, что работа несложная и для её выполнения достаточно иметь банковскую карту или личный кабинет в онлайн-банке. Однако никто не предупреждает о возможных последствиях и о том, что дроппер будет нести юридическую ответственность за свои действия.
«Мне писали с незнакомого номера и предлагали работу. Оплата была от 3 тысяч за работу около 2−4 часов в день. Нужно было, по их словам, вести “упрощённый бухгалтерский учёт”, принимать на свой счёт платежи и переводить на другой счёт, — говорит жительница Владивостока Вероника. — Когда я узнала подробности, меня насторожил этот процесс с картами. А позже и подруги рассказали о том, что существуют такие мошеннические схемы в интернете», — говорит она.
Высокий спрос.
Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско поделился, что мошенники активно используют дропперов в своих схемах, поэтому спрос на таких людей среди злоумышленников остаётся высоким. Специалист отметил, что практически все криптобиржи и игорные заведения применяют таких людей в своей работе. Даже после задержания дропперы не могут предоставить информацию о своих сообщниках, поскольку не знают, на кого они работали.
Интернет-аналитик Максим Горбунов рассказал, что в октябре-ноябре в интернете на 30% выросло количество объявлений о покупке в регионах банковских карт. Подобные мошенники могут предложить за вознаграждение совершить определённые действия с денежными средствами: перевести деньги на чужой счёт или карту, снять или, наоборот, внести деньги через банкомат, оформить на себя банковскую карту и передать её неизвестному лицу, предоставить доступ к личному кабинету в онлайн-банке. Все эти действия являются явными признаками деятельности дропперов.
Используют втёмную.
Нередко люди становятся жертвами подобных уловок по незнанию. Чтобы не стать невольным соучастником преступной схемы, ни в коем случае не соглашайтесь на использование ваших личных счетов для перевода денег. Также не передавайте свои карты посторонним и не предоставляйте доступ к онлайн-банку. Настоящие работодатели никогда не будут просить вас об этом.
«При этом вне зависимости от того, осознанно человек помогал преступникам, стремясь, например, заработать на этом, или оказался вовлечён в схему обманным путём, он в любом случае становится полноценным участником преступной схемы и несёт за свои действия ответственность. В случае с дропперской деятельностью это ответственность уголовная. Кроме того, человека могут обязать выплатить всю похищенную у пострадавших сумму», — подчеркнул заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Максим Макаров.
Заблокируют и взыщут.
С 25 июля 2024 года все банки должны будут отказывать дропперам в доступе к своим счетам и удалённым сервисам. Поскольку данные о них хранятся в единой базе данных Банка России, они не смогут пользоваться банковскими услугами ни в одном банке.
Проблема с дропперами не нова, и в 2023 году она вновь привлекла внимание. Так, прокурор Первомайского района Владивостока помог 69-летней женщине, ставшей жертвой мошенников, подать иск о взыскании с дроппера более 350 тысяч рублей. Преступник обманул её, представившись сотрудником службы безопасности банка и убедив перевести деньги с карты на «безопасный счёт». Обычно после таких переводов вернуть деньги практически невозможно, но в этом случае прокуратуре удалось установить, кому принадлежит счёт и в каком регионе он зарегистрирован. Правоохранительные органы смогли установить личность владельца банковской карты, на которую мошенники вывели деньги.
С дроппера взыскали не только сумму обогащения, но и проценты за пользование чужими деньгами, а также комиссию за перевод средств. В результате суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с ответчика сумму в размере 376 185 рублей.
До семи лет колонии.
За такую деятельность предусмотрена и уголовная ответственность. Она квалифицируется разными статьями УК РФ, может рассматриваться в суде как мошенничество, легализация денежных средств, неправомерный оборот денежных средств, а также как организация преступного сообщества. Максимальный срок — 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
При этом и полицейские, и специалисты Центробанка напоминают, что незнание законов не освобождает от ответственности. Уголовная ответственность наступает с достижения гражданином 16 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет, которые получили личную банковскую карту, должны осознавать, что они несут полную ответственность за все операции, проводимые с помощью этой карты. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать свою карту или сообщать её реквизиты посторонним людям. В настоящее время подготовлен проект закона, который предусматривает уголовное наказание для лиц, занимающихся дроппингом, и их сообщников, то есть тех, кто передаёт зарегистрированные электронные платёжные инструменты или доступ к ним.
Сколько приморцев обманули?
По данным УМВД РФ по Приморскому краю, с начала нынешнего года от мошеннических действий пострадали свыше 6,5 тысячи жителей региона. Общий ущерб превысил 1 млрд 700 млн рублей.
Чаще всего мошенники получают обманным путём доступ к банковским счетам приморцев, выманивая sms-коды от «Госуслуг» или банковских приложений. Кроме того, распространённой схемой является убеждение перевести свои сбережения на так называемый «безопасный счёт». Полицейские напоминают — таких счетов не существует. Если вам поступает такое предложение, знайте, что перед вами мошенники.