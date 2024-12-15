Кто помогает телефонным мошенникам

Как правило, злоумышленники находят своих жертв через интернет — в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений. Кроме того, они активно используют «сарафанное радио» — информация о лёгком заработке быстро распространяется среди знакомых. Чаще всего мошенники предлагают вакансии, для которых не требуются опыт, образование или специальные навыки. Они убеждают, что работа несложная и для её выполнения достаточно иметь банковскую карту или личный кабинет в онлайн-банке. Однако никто не предупреждает о возможных последствиях и о том, что дроппер будет нести юридическую ответственность за свои действия.