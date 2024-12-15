Оторвал батарею: во Владивостоке буйный жилец портит имущество дома

Неизвестно, с чего началась эта история, но в какой-то момент мужчина обозлился на соседей и, видимо, решил испортить им жизнь. В ноябре 2024 года он вырвал провода домофона из щитка и оторвал доску объявлений. Затем, как рассказали приморцы, он оторвал батарею. Это произошло 2 декабря, в подъезде хлестал кипяток.