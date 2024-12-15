Оторвал батарею: во Владивостоке буйный жилец портит имущество дома

Во Владивостоке жильцы дома на Сахалинской, 27 жалуются на буйного соседа, который с завидной постоянностью портит общедомовое имущество и угрожает им. Они рассказали о своей ситуации в социальных сетях. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Неизвестно, с чего началась эта история, но в какой-то момент мужчина обозлился на соседей и, видимо, решил испортить им жизнь. В ноябре 2024 года он вырвал провода домофона из щитка и оторвал доску объявлений. Затем, как рассказали приморцы, он оторвал батарею. Это произошло 2 декабря, в подъезде хлестал кипяток.
«Он также разбил стекло банка. А 14 декабря испортил нам лифт. Полиция вызвана утром, но до сих пор никто не приехал на вызов», — сообщили жильцы дома.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что из-за неадекватного соседа во Владивостоке едва не пострадали люди.