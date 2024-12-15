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Бродячие собаки напали на детей в Хабаровском крае

Глава СК России поручил начать уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае стая бездомных собак набросилась на группу детей. Одну из девочек они покусали, кадры происшествия появились в социальных сетях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Следственный комитет России начал проверку по факту халатности, связанной с происшествием. Председатель СК России поручил открыть уголовное дело.

«И.о. руководителя краевого следственного управления должен представить доклад об установленных обстоятельствах и принятии необходимых мер», — рассказали в СК РФ.

14 декабря в соцсетях появились сведения о нападении бездомных собак на девочку в поселке Монгохто Ванинского района.

СК