Бродячие собаки напали на детей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стая бездомных собак набросилась на группу детей. Одну из девочек они покусали, кадры происшествия появились в социальных сетях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Следственный комитет России начал проверку по факту халатности, связанной с происшествием. Председатель СК России поручил открыть уголовное дело.
«И.о. руководителя краевого следственного управления должен представить доклад об установленных обстоятельствах и принятии необходимых мер», — рассказали в СК РФ.
14 декабря в соцсетях появились сведения о нападении бездомных собак на девочку в поселке Монгохто Ванинского района.