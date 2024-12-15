Ещё один человек пострадал в Приморье от нападения медведя

Несмотря на то, что оба инцидента произошли вдали от человеческого жилья, специалисты охотнадзора занимаются поисками обоих конфликтных хищников. Предполагается, что напавшие медведи не представляют опасности для населённых пунктов. Однако потревоженные звери уже вряд ли впадут в спячку, а шатуны опасны для всех, кто находится в лесу.