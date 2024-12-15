Ещё один человек пострадал в Приморье от нападения медведя

В Приморье от лап медведя пострадал ещё один человек. Нападение также произошло в Кировском районе.
Медведь атаковал геодезиста из бригады, которая проводила съёмку в тайге в районе села Степановка. Мужчина — житель Иркутской области — серьёзно пострадал — медведь содрал с него скальп. Пострадавшего доставили в Кировскую районную больницу. Состояние здоровья мужчины у медиков не вызывает опасения.
Это уже второе нападение медведей на людей в Кировском районе. В пятницу другой хищник убил охотника, который пытался добыть его в берлоге.
Субботнее нападение произошло в другой части района. Между местами происшествий — более 30 километров, для медведя это не расстояние. Тем не менее специалисты исключают, что в обоих инцидентах замешан один и тот же хищник.
«Это точно другая особь. Первый медведь ушёл в направлении, удалённом от населённых пунктов, и сейчас угрозы не представляет», — приводит слова заместителя министра лесного хозяйства Приморского края Филиппа Шутова городской портал Новости VL.ru.
Несмотря на то, что оба инцидента произошли вдали от человеческого жилья, специалисты охотнадзора занимаются поисками обоих конфликтных хищников. Предполагается, что напавшие медведи не представляют опасности для населённых пунктов. Однако потревоженные звери уже вряд ли впадут в спячку, а шатуны опасны для всех, кто находится в лесу.
Региональное министерство лесного хозяйства напомнило приморцам о необходимости соблюдать осторожность в лесу. Тайга является домом для хищников, и к непрошеным гостям они могут проявлять агрессию. При посещении лесов лучше всегда иметь при себе средства, которые отпугнут хищника. Это могут быть фальшфейеры, петарды или светошумовые страйкбольные гранаты.