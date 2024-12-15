Клептоман оставил дачников без бытовых удобств в Хабаровском крае

В Хабаровском крае предстанет перед судом житель Комсомольска-на-Амуре, который обворовал дачный участок в Солнечном районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В сентябре владелец участка обратился в полицию с заявлением о краже. С его дачи, сообщил он, пропали мангал, микроволновка, печь, телевизор и подвесное кресло-качалка. Всего неизвестные похитили имущества на сумму около 30 тысяч рублей.
Полиция провела розыск и вышла на подозреваемого — им оказался 34-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Следствие установило, что осенью подозреваемый проезжал по дачному кооперативу на автомобиле и заприметил кресло-качалку, которое ему понравилось. Воспользовавшись тем, что хозяев не было, мужчина проник на участок, погрузил кресло в машину, а затем вскрыл дом и выкрал оттуда ещё несколько бытовых приборов. Похищенное он собирался продать.
В ходе обыска полицейские обнаружили часть украденного имущества. Все изъятые вещи были возвращены владельцу, а материальный ущерб полностью возмещён. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.