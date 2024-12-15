Клептоман оставил дачников без бытовых удобств в Хабаровском крае

Полиция провела розыск и вышла на подозреваемого — им оказался 34-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Следствие установило, что осенью подозреваемый проезжал по дачному кооперативу на автомобиле и заприметил кресло-качалку, которое ему понравилось. Воспользовавшись тем, что хозяев не было, мужчина проник на участок, погрузил кресло в машину, а затем вскрыл дом и выкрал оттуда ещё несколько бытовых приборов. Похищенное он собирался продать.