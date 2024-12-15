Приморец, поджегший банк, стал жертвой «вербовщиков» с Украины

В субботу в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестный поджег здание администрации Большого Камня, банкомат и автопарк спасателей. На видео в Telegram-каналах виден огонь в отделении «Сбера», также очевидцы сняли пожар в гараже, охвативший машину спасателей. Вечером в субботу краевая полиция сообщила о задержании по подозрению в совершении преступления ранее судимого 23-летнего жителя города Арсеньева, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.