Приморец, поджегший банк, стал жертвой «вербовщиков» с Украины

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Приморец, который поджег банк и ряд других объектов в Большом Камне, пошел на преступление из-за «телефонных вербовщиков» с Украины, которые, представившись сотрудниками банка, обещали списать ему часть долга, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
В субботу в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестный поджег здание администрации Большого Камня, банкомат и автопарк спасателей. На видео в Telegram-каналах виден огонь в отделении «Сбера», также очевидцы сняли пожар в гараже, охвативший машину спасателей. Вечером в субботу краевая полиция сообщила о задержании по подозрению в совершении преступления ранее судимого 23-летнего жителя города Арсеньева, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Установлено, что житель стал очередной жертвой телефонных вербовщиков, действующих по заказу врагов с территории Украины. Ему позвонили, представились сотрудниками банка и предложили за выполнение “задания” списать сумму долга по кредитам», — говорится в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.