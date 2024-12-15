Правоохранители задержали жителя Красноярска по подозрению в запуске пиротехники в балкон жилого дома

В ходе проверки выяснилось, что во двор прибыл неизвестный на автомобиле. Покинув транспортное средство, он запустил фейерверк, от которого загорелся балкон. В результате происшествия пострадавших нет.
Правоохранители оперативно установили личность и задержали подозреваемого. В данный момент мужчина 1982 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности, доставлен в отделение для выяснения обстоятельств. Следственным отделом начато расследование.
Отметим, днем ранее поступила информация о возгорании балкона в том же здании. По данному факту был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1983 года рождения, имеющий судимость.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Ведется следствие. Подозреваемый задержан согласно установленному порядку.
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