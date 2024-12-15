40-летняя пассажирка иномарки погибла в ДТП с КАМАЗом в Тулунском районе. Дорожный инцидент произошел на 1498-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Chevrolet Lanos», двигался со стороны города Иркутска в направлении города Красноярск. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», который двигался во встречном направлении, говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу. Его 40-летняя пассажирка погибла на месте до приезда медиков. Водитель большегруза не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.