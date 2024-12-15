Пик заболеваемости коронавирусом в Приморье прогнозируют на январь

Летальность коронавируса в Приморье в два раза ниже, чем в остальных регионах России. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
С чем связана такая статистическая аномалия, в ведомстве не уточняют.
В крае фиксируют очередной всплеск заболеваемости Covid-19. За неделю количество новых случаев появления коронавируса в анализах пациентов выросло на треть.
Болезнь пошла в рост с середины ноября. Медики называют нынешний подъём заболеваемости сезонным и связывают его с наступлением в регионе холодов. В прошлом году число заболевших также начало расти в ноябре, болезнь пошла на спад лишь в феврале.
Сейчас в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме. Врачи пока не видят поводы для опасений. Тем не менее они рекомендуют сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры предосторожности, особенно в местах массового скопления людей.