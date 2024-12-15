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Пик заболеваемости коронавирусом в Приморье прогнозируют на январь

Covid-19 в регионе вновь пошёл в рост.

Источник: Аргументы и факты

Летальность коронавируса в Приморье в два раза ниже, чем в остальных регионах России. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С чем связана такая статистическая аномалия, в ведомстве не уточняют.

В крае фиксируют очередной всплеск заболеваемости Covid-19. За неделю количество новых случаев появления коронавируса в анализах пациентов выросло на треть.

Болезнь пошла в рост с середины ноября. Медики называют нынешний подъём заболеваемости сезонным и связывают его с наступлением в регионе холодов. В прошлом году число заболевших также начало расти в ноябре, болезнь пошла на спад лишь в феврале.

Сейчас в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме. Врачи пока не видят поводы для опасений. Тем не менее они рекомендуют сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры предосторожности, особенно в местах массового скопления людей.

коронавирус