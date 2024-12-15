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Кражу денег с банковской карты раскрыли в Хабаровске

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.

Потерпевшая лишилась 30 тысяч рублей.

Как рассказала полицейским жительница Кировского района, она потеряла карту, где — она не знала. В приложении банка она позже увидела, что деньги с карты списывали в разных торговых точках.

Полицейские задержали по подозрению в преступлении 37-летнего мужчину из Индустриального района. Он рассказал, ч то карту нашел на улице и решил на нее закупиться. Несколько лет назад задержанный уже получал наказание за кражу и грабеж.

Теперь против него возбудили новое дело о краже, его ждет наказание до шести лет колонии. Полицейские предупреждают: если вы нашли карту, расплачиваться чужими деньгами в магазине не нужно. Это преступление.

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