Житель Красноярска запустил фейерверк на балкон и попал под уголовное дело

В Красноярске мужчина попал под уголовное дело за запущенный на балкон фейерверк. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
14 декабря в дежурную часть поступило сообщение о возгорании балкона в доме на улице 9 мая. Оказавшись на месте, полицейские выяснили, что неизвестный мужчина приехал на машине во двор, вышел, запустил фейерверк и, видимо, не подумал о последствиях. Искры от пиротехники попали на балкон, что привело к возгоранию. Обошлось без жертв.
Подозреваемого установили довольно быстро, им оказался житель Красноярска 1982 года рождения, который ранее имел проблемы с законом. Мужчина был задержан и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства.
Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.