Житель Красноярска запустил фейерверк на балкон и попал под уголовное дело

14 декабря в дежурную часть поступило сообщение о возгорании балкона в доме на улице 9 мая. Оказавшись на месте, полицейские выяснили, что неизвестный мужчина приехал на машине во двор, вышел, запустил фейерверк и, видимо, не подумал о последствиях. Искры от пиротехники попали на балкон, что привело к возгоранию. Обошлось без жертв.