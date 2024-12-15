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Житель Красноярска запустил фейерверк на балкон и попал под уголовное дело

В Красноярске задержан мужчина, устроивший пожар на балконе многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске мужчина попал под уголовное дело за запущенный на балкон фейерверк. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

14 декабря в дежурную часть поступило сообщение о возгорании балкона в доме на улице 9 мая. Оказавшись на месте, полицейские выяснили, что неизвестный мужчина приехал на машине во двор, вышел, запустил фейерверк и, видимо, не подумал о последствиях. Искры от пиротехники попали на балкон, что привело к возгоранию. Обошлось без жертв.

Подозреваемого установили довольно быстро, им оказался житель Красноярска 1982 года рождения, который ранее имел проблемы с законом. Мужчина был задержан и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.