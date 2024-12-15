Дивногорский пенсионер рискует пятью годами за память о друге

Как рассказали сотрудники МВД 14 декабря, мужчина хранил обрез гладкоствольного ружья, полученный когда-то в дар от приятеля. Не имея охотничьего опыта и, соответственно, разрешения на оружие, он, по всей видимости, сохранил обрез как память о погибшем друге. Но эта «память» обернулась уголовным делом.