Олбани
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дивногорский пенсионер рискует пятью годами за память о друге

Суд Красноярского края готовится рассмотреть дело 63-летнего жителя Дивногорска, обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Источник: Reuters

Как рассказали сотрудники МВД 14 декабря, мужчина хранил обрез гладкоствольного ружья, полученный когда-то в дар от приятеля. Не имея охотничьего опыта и, соответственно, разрешения на оружие, он, по всей видимости, сохранил обрез как память о погибшем друге. Но эта «память» обернулась уголовным делом.

Оперативники уголовного розыска обнаружили и изъяли оружие. Заключение экспертов подтвердило его боеготовность, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Для ранее не судимого пенсионера это перспектива, мягко говоря, неприятная.

В полиции неоднократно напоминали, что незарегистрированное оружие необходимо сдавать в правоохранительные органы — это единственный способ избежать серьезных последствий.

Ранее красноярского депутата лишили мандата из-за хранения боеприпасов.