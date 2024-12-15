В Находке мужчины нелегально поймали краба почти на 3 миллиона

В Находке поймали мужчин, нелегально добывавших краба. Всего они выловили морепродуктов на 2,8 миллиона рублей, суд уже вынес им приговоры. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В марте 2024 года двое мужчин на маленьком судне незаконно добыли в акватории залива Петра Великого 220 особей камчатского краба и краба стригуна опилио. Общая сумма вылова составила порядка 2,8 миллионов рублей.
На приморцев, признавших свою вину, завели уголовные дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб».
Суд приговорил мужчин к году 8 месяцам и году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком год и 10 месяцев. Также был удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденных в доход государства суммы причиненного ущерба.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что гигантского краба заметили на крыше автомобиля во Владивостоке.