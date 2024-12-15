Задержанный за поджоги житель Приморья действовал по заказу Украины

14 декабря в городе Большой Камень неизвестный повредил окна и поджег вход в отделение одного из банков и скрылся. Позже его задержали, им оказался ранее судимый за имущественное преступление 23-летний житель города Арсеньева. Установлено, что после инцидента в отделении финансового учреждения мужчина совершил еще несколько поджогов на территории города.