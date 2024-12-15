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Задержанный за поджоги житель Приморья действовал по заказу Украины

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в серии поджогов, попал под влияние украинских телефонных вербовщиков, заявила антитеррористическая комиссия (АК) Приморского края в своем Telegram-канале.

Источник: Freepik

«Установлено, что житель стал очередной жертвой телефонных вербовщиков, действующих по заказу врагов с территории Украины», — говорится в сообщении. Там уточнили, что мужчине позвонили и, представившись сотрудниками банка, предложили списать сумму долга по кредитам за выполнение «задания».

14 декабря в городе Большой Камень неизвестный повредил окна и поджег вход в отделение одного из банков и скрылся. Позже его задержали, им оказался ранее судимый за имущественное преступление 23-летний житель города Арсеньева. Установлено, что после инцидента в отделении финансового учреждения мужчина совершил еще несколько поджогов на территории города.