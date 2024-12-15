Привет из 90-х: в Ташкенте задержана банда автоугонщиков, переправлявшая машины в Коканд

Интересно, что угнанные машины отправлялись в Коканд, где их прятали, а затем, вероятно, разбирали на запчасти.
Один из случаев произошёл на улице Хуштепа в Якасарайском районе. Владелец автомобиля Nexia 3 оставил машину возле дома, а когда вернулся — её уже не было. Обратившись в правоохранительных органы, он рассказал о случившемся и попросил помочь в поисках.
Сотрудники оперативно-розыскной службы быстро установили, что за кражей стоит группа злоумышленников, объединившихся с целью угона автомобилей. Главные фигуранты дела — некий Сухроб и его знакомый Илхом, а также их подельники.
В результате проведённых мероприятий автомобиль был обнаружен в одном из домов в Коканде, куда его успели переправить после кражи. Кроме того, при обыске временного жилья преступников были найдены государственные регистрационные номера от других транспортных средств, что может свидетельствовать о многочисленных эпизодах преступной деятельности.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 267 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса. Всем участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уважаемые граждане! Если вы также стали жертвой этих злоумышленников, просим вас обратиться в Главное управление внутренних дел Ташкента или по телефону 97−751−7772.
Сколько ещё таких «приветов из 90-х» скрывается за фасадом большого города? Надеемся, что подобные банды больше не получат шанса угрожать спокойствию жителей.
Напомним, что в Узбекистане угон автомобиля наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.