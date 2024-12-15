Привет из 90-х: в Ташкенте задержана банда автоугонщиков, переправлявшая машины в Коканд

В результате проведённых мероприятий автомобиль был обнаружен в одном из домов в Коканде, куда его успели переправить после кражи. Кроме того, при обыске временного жилья преступников были найдены государственные регистрационные номера от других транспортных средств, что может свидетельствовать о многочисленных эпизодах преступной деятельности.