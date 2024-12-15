Ветер перевернул прицеп большегруза на трассе в области Абай

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14−17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.