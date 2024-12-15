Рабочего «Майкаинзолото» задавили насмерть в Павлодарской области

О произошедшем рассказали в департаменте Комитета госинспекции труда по Павлодарской области. По данным ведомства, на территории предприятия насмерть сбили 32-летнего рабочего. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, назначена проверка. Между тем полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.