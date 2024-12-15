Рабочего «Майкаинзолото» задавили насмерть в Павлодарской области

О произошедшем рассказали в департаменте Комитета госинспекции труда по Павлодарской области. По данным ведомства, на территории предприятия насмерть сбили 32-летнего рабочего. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, назначена проверка. Между тем полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В областном департаменте полиции сообщили, что уже установили и задержали водителя.
«Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования», — добавили в полиции.
Отметим, что согласно статье 156 Уголовного кодекса РК, за нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть, предусмотрены следующие меры наказания:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП (490 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток;
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью — наказывается штрафом в размере до 200 МРП (612,6 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- если погиб один человек — наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;
- если погибли двое и более человек — наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.