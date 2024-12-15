Жительница Уфы перевела мошенникам 3,5 млн рублей

Уфимка получила сообщение от якобы бывшей начальницы об утечке данных сотрудников и необходимости обратиться в ФСБ. Позже женщине позвонил мошенник, представился сотрудником ФСБ. Затем на связь вышел «работник» Росфинмониторинга, который сообщил пострадавшей о подозрительных операциях на её счете. Испугавшись за свои накопления, женщина перевела 1,5 млн рублей на «специальные счета».
На этом аферисты не остановились. Они сообщили женщине о том, что на её имя оформляются кредиты и убедили взять кредит на 600 тысяч рублей. Вскоре злоумышленники её вновь обманули, на этот раз сказав, что необходимо перевести средства со счёта матери на «безопасный счёт». На этот раз горожанка сняла более 1,5 млн рублей и перевела их. В конце концов, заподозрив мошенничество, уфимка обратилась в полицию.
«Мошенники часто выдают себя за работников прошлых или текущих мест работы. Они могут расспрашивать о ваших отношениях с коллегами, пенсионных выплатах или сообщать об “утечке” данных всех сотрудников. Если вы получили подобный звонок или сообщение, не спешите отвечать. Сначала проверьте информацию и никогда не передавайте личные данные и финансовую информацию незнакомцам», — предупреждают в МВД.