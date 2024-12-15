Жительница Уфы перевела мошенникам 3,5 млн рублей

На этом аферисты не остановились. Они сообщили женщине о том, что на её имя оформляются кредиты и убедили взять кредит на 600 тысяч рублей. Вскоре злоумышленники её вновь обманули, на этот раз сказав, что необходимо перевести средства со счёта матери на «безопасный счёт». На этот раз горожанка сняла более 1,5 млн рублей и перевела их. В конце концов, заподозрив мошенничество, уфимка обратилась в полицию.