«Юристы» из Instagram*: как мошенники зарабатывают на чужом отчаянии

Ситуация абсурдная, но очень реалистичная: вы обнаруживаете, что деньги с вашей карты украдены, обращаетесь в правоохранительные органы, но там вас разочаровывают — вернуть деньги практически невозможно, особенно если средства выведены за рубеж.
И вот, на фоне вашего отчаяния, в Instagram* появляется реклама юридических контор, которые обещают решить вашу проблему за семь дней. Условия, на первый взгляд, кажутся невероятно заманчивыми: помощь предоставляется бесплатно, но с вас возьмут процент только после успешного возврата денег.
Однако в этой «схеме спасения» скрывается обман:
1. Заплатите «небольшой аванс». Как только вы переведёте запрошенную сумму, контакт с «юристами» обрывается. Ни денег, ни решения проблемы, ни самих «специалистов» вы больше не увидите.
2. Дайте доступ к своей карте. Второй вариант — заполнение анкеты, где нужно указать персональные данные и информацию о карте, с которой украли деньги. Злоумышленники используют эти данные для повторного хищения оставшихся средств, а затем просто блокируют вас.
Почему это работает?
Мошенники используют отчаяние людей. Когда вы теряете деньги, вы готовы довериться любому, кто предложит «волшебное» решение. А когда официальные структуры отказываются помочь, вы начинаете искать любые альтернативы. Именно на этом играют злоумышленники, предлагая быстрые и лёгкие пути возврата денег.
Как защитить себя от двойного обмана?
Игнорируйте рекламу в соцсетях. Настоящие юристы не будут продвигать себя через сомнительные объявления и уж точно не станут обещать 100% возврат украденного.
Никогда не передавайте данные своих карт. Никакие обстоятельства не могут оправдать передачу информации третьим лицам, даже если они кажутся надёжными.
Не платите авансы. Помощь, за которую требуют предоплату, почти всегда оказывается фикцией. Настоящие специалисты работают по договору, где условия оплаты прозрачны.
Обращайтесь только в официальные структуры. Даже если шансы вернуть деньги кажутся минимальными, только официальные инстанции могут реально попытаться решить вашу проблему.
Важно: если вы всё же столкнулись с такими «юридическими конторами», сообщите о них в правоохранительные органы. Это поможет предотвратить обман других людей.
Мошенники продолжают использовать самые грязные методы, чтобы нажиться на чужих несчастьях. Но помните: только ваша осторожность и осмотрительность могут защитить вас от повторной кражи. Не дайте злоумышленникам второго шанса обчистить ваш карман!
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.