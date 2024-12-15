Уфимский врач объяснила, почему нужна безглютеновая диета

Стало известно, почему не всем стоит отказываться от глютена — белка, содержащегося в злаковых культурах, таких как пшеница, рожь и ячмень. По словам уфимского врача-гастроэнтеролога Элены Уразаковой, придерживаться безглютеновой диеты нужно лишь тем, кто страдает от редкого и тяжелого заболевания — целиакии. Если пациент съест продукт, в котором содержится глютен, это спровоцирует воспаление кишечника и развитие аутоиммунных реакций.