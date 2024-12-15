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Уфимский врач объяснила, почему нужна безглютеновая диета

Гастроэнтеролог из Уфы объясняет, кому действительно нужна безглютеновая диета.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему не всем стоит отказываться от глютена — белка, содержащегося в злаковых культурах, таких как пшеница, рожь и ячмень. По словам уфимского врача-гастроэнтеролога Элены Уразаковой, придерживаться безглютеновой диеты нужно лишь тем, кто страдает от редкого и тяжелого заболевания — целиакии. Если пациент съест продукт, в котором содержится глютен, это спровоцирует воспаление кишечника и развитие аутоиммунных реакций.

В беседе с изданием UfaTime.ru медик добавила, что здоровым людям просто так переходить на безглютеновую диету не имеет смысла.

— Переход на безглютеновую диету без медицинских показаний вряд ли принесет ощутимую пользу, — сказала Уразакова.

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