Уфимский врач объяснила, почему нужна безглютеновая диета

Стало известно, почему не всем стоит отказываться от глютена — белка, содержащегося в злаковых культурах, таких как пшеница, рожь и ячмень. По словам уфимского врача-гастроэнтеролога Элены Уразаковой, придерживаться безглютеновой диеты нужно лишь тем, кто страдает от редкого и тяжелого заболевания — целиакии. Если пациент съест продукт, в котором содержится глютен, это спровоцирует воспаление кишечника и развитие аутоиммунных реакций.
В беседе с изданием UfaTime.ru медик добавила, что здоровым людям просто так переходить на безглютеновую диету не имеет смысла.
— Переход на безглютеновую диету без медицинских показаний вряд ли принесет ощутимую пользу, — сказала Уразакова.
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