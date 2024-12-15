Челябинский контрактник получил 11 лет колонии за кражу и самоволки

Мужчина в январе без уважительных причин не явился в воинскую часть в Свердловской области. Ночью 11 января он взломал дверь магазина бытовой техники в Магнитогорске, откуда похитил 16 смартфонов Apple iPhone. Ущерб составил более 1,3 миллиона рублей. Большинство iPhone он продал в торговой организации в Екатеринбурге.
Причастность мужчины к преступлению была установлена быстро. На период расследования его прикомандировали к новому месту службы в Челябинской области. Однако 22 января он самовольно покинул часть и уехал в Белорецк. Военнослужащего задержали сотрудники полиции 20 марта и доставили в военную комендатуру Уфы.
На третий день пребывания там контрактник сбежал от охранявших его военнослужащих и около полугода скрывался от военной полиции. Мужчину объявили в розыск. В сентябре его обнаружили в Белорецке. Военнослужащий был заключён под стражу.
В Челябинской области другого контрактника приговорили к шести годам колонии общего режима за самоволки. В период с декабря 2023 года по сентябрь 2024-го военнослужащий трижды самовольно оставлял часть. Мужчина отдыхал от службы и проводил время с женой в Златоусте.