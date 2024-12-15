Уфимка лишилась сбережений при трудоустройстве на работу

В мессенджере к женщине обратилась неизвестная, которая предложила удаленную работу графическим дизайнером.
Выполнив несколько тестовых заданий, уфимка узнала, что ее приняли. С ней даже оформили «липовый» трудовой договор. Однако, чтобы приступить к работе, ей нужно было в банковском приложении изменить номер телефона, который был якобы корпоративным. Не раздумывая, она отвязала личный номер и привязала чужой.
— Это позволило мошенникам получить полный контроль над ее счетом, набрать на ее имя кредитов и похитить все средства, — сообщает телеграм-канал «Мошки».