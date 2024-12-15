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В ДНР задержали причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка

Сотрудники спецслужб Донецкой народной республики (ДНР) задержали мужчину, подозреваемого в подрыве внедорожника в центре Донецка 9 декабря, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В результате взрыва один человек погиб, один пострадал. По информации ведомства, задержанный в ходе допроса признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За преступление ему обещали вознаграждение в $10 тыс.

Согласно данным следствия, подозреваемый установил самодельное взрывное устройство под машину местного жителя во дворе жилого дома на улице Университетская. Утром 9 декабря, когда собственники подошли к автомобилю, задержанный дистанционно подорвал устройство. Один человек от полученных травм скончался, второму потерпевшему оказали медицинскую помощь.

Сотрудники ФСБ и МВД России помогли установить личность подозреваемого — местного жителя. На кадрах, опубликованных СКР, задержанный рассказывает, что раскаивается в содеянном. Сотрудники ведомств продолжают устанавливать иных лиц, причастных к убийству. Оперативные материалы переданы в СУ СКР по ДНР для принятия процессуального решения.

ФСБ