В ДНР задержали причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка

Согласно данным следствия, подозреваемый установил самодельное взрывное устройство под машину местного жителя во дворе жилого дома на улице Университетская. Утром 9 декабря, когда собственники подошли к автомобилю, задержанный дистанционно подорвал устройство. Один человек от полученных травм скончался, второму потерпевшему оказали медицинскую помощь.
Сотрудники ФСБ и МВД России помогли установить личность подозреваемого — местного жителя. На кадрах, опубликованных СКР, задержанный рассказывает, что раскаивается в содеянном. Сотрудники ведомств продолжают устанавливать иных лиц, причастных к убийству. Оперативные материалы переданы в СУ СКР по ДНР для принятия процессуального решения.