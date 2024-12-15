В ДНР задержали причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка

Сотрудники спецслужб Донецкой народной республики (ДНР) задержали мужчину, подозреваемого в подрыве внедорожника в центре Донецка 9 декабря, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В результате взрыва один человек погиб, один пострадал. По информации ведомства, задержанный в ходе допроса признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За преступление ему обещали вознаграждение в $10 тыс.