Пожилой челябинец потерял почти два миллиона, пытаясь заработать на инвестициях

Позже с ним связался «брокер», который заявил, что будет его куратором в деле заработка на инвестировании. Под руководством злоумышленника пожилой челябинец, используя демонстрацию экрана перевёл на неизвестные счета порядка 1,8 миллиона рублей.
Только позже, когда средства не удалось вывести, а доход не был получен, мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в правоохранительные органы.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области в очередной раз напомнили южноуральцам быть предельно осторожными при попытке начать зарабатывать на инвестициях. Важно тщательно проверять информацию о брокере и бирже.
«Помните, для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли новичкам, отсутствие регистрации», — отметили в пресс-службе областного главка.