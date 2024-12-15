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Пожилой челябинец потерял почти два миллиона, пытаясь заработать на инвестициях

Объявление о возможности подзаработать на «вложениях» в ценные бумаги 59-летний житель столицы Южного Урала нашёл в интернете, а после оставил на сайте свой номер телефона.

Позже с ним связался «брокер», который заявил, что будет его куратором в деле заработка на инвестировании. Под руководством злоумышленника пожилой челябинец, используя демонстрацию экрана перевёл на неизвестные счета порядка 1,8 миллиона рублей.

Только позже, когда средства не удалось вывести, а доход не был получен, мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области в очередной раз напомнили южноуральцам быть предельно осторожными при попытке начать зарабатывать на инвестициях. Важно тщательно проверять информацию о брокере и бирже.

«Помните, для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли новичкам, отсутствие регистрации», — отметили в пресс-службе областного главка.