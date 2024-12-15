Под Новосибирском на пожаре погибли свиньи и поросята

Пожарные спасли от огня дом хозяина. Однако сельскохозяйственные животные, находившиеся в сарае рядом с домом, погибли в пламени.
14 декабря произошел пожар в селе Шайдурово Сузунского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел сарай. Была угроза перехода огня на частный жилой дом. За 10 минут огнеборцы локализовали пожар и отстояли дом, еще через 12 минут открытое горение было ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по НСО.
В тушении принимала участие добровольная пожарная команда ЗАО «Пламя». В результате происшествия огнем поврежден сарай на площади 108 квадратных метров, погибли 18 свиней и 10 поросят.