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Под Новосибирском на пожаре погибли свиньи и поросята

Огонь в селе Шайдурово уничтожил свинарник, где были 18 свиней и 10 поросят.

Пожарные спасли от огня дом хозяина. Однако сельскохозяйственные животные, находившиеся в сарае рядом с домом, погибли в пламени.

14 декабря произошел пожар в селе Шайдурово Сузунского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел сарай. Была угроза перехода огня на частный жилой дом. За 10 минут огнеборцы локализовали пожар и отстояли дом, еще через 12 минут открытое горение было ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по НСО.

В тушении принимала участие добровольная пожарная команда ЗАО «Пламя». В результате происшествия огнем поврежден сарай на площади 108 квадратных метров, погибли 18 свиней и 10 поросят.

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