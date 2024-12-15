Оборвался трос канатной дороги: девочка пострадала на базе отдыха в ВКО

По данным издания, на базе отдыха во время тренировочного процесса оборвался трос на канатной дороге. Одна из спортсменок получила травму плеча. На место происшествия вызвали скорую помощь, серьезных травм не выявлено, но девочку 2013 года рождения отвезли в Центр матери и ребенка.