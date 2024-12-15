Уфимку лжесотрудники ФСБ обманули на 3,5 млн рублей

Полицейским 54-летняя женщина рассказала, что ей якобы написала бывшая руководительница и сообщила, что на предприятии произошла утечка данных. После с уфимкой связались лжесотрудники ФСБ и сообщили, что ее накопительный счет под угрозой. Испугавшись за свои сбережения, женщина перевела 1,5 млн рублей на «специальные счета». Но и на этом мошенники не остановились и заставили оформить еще и кредит на 600 тысяч рублей, убедив жертву в том, что на ее имя берется займ.