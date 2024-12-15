Уфимку лжесотрудники ФСБ обманули на 3,5 млн рублей

Жительница Уфы стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму денег, лишившись всех накоплений. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Полицейским 54-летняя женщина рассказала, что ей якобы написала бывшая руководительница и сообщила, что на предприятии произошла утечка данных. После с уфимкой связались лжесотрудники ФСБ и сообщили, что ее накопительный счет под угрозой. Испугавшись за свои сбережения, женщина перевела 1,5 млн рублей на «специальные счета». Но и на этом мошенники не остановились и заставили оформить еще и кредит на 600 тысяч рублей, убедив жертву в том, что на ее имя берется займ.
Позже аферисты заявили, что счета матери уфимки также под угрозой. На этот раз горожанка сняла более 1,5 млн рублей и перевела их. В конце концов, заподозрив мошенничество, уфимка обратилась в полицию.
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