Южноуральцев предупредили о двух новых схемах мошенничества

Злоумышленники взялись за студентов. Они звонят учащимся высших учебных заведений от имени деканата и требуют зарегистрироваться на платформе современной цифровой образовательной среды.
Если студент не ведётся на провокацию, то звонки начинают поступать его родителям. Как отмечают правоохранители, главная цель мошенников заключается в воровстве персональных данных во время звонка. Один студент уже стал жертвой нового способа обмана, на него оформили кредит на 120 тысяч.
Вторая же схема направлена на тех, у кого много личных фотографий на страничке в соцсетях. Мошенники связываются с такими людьми и предлагают бесплатную фотосессию.
В случае согласия, жертве присылается ссылка на «закрытое портфолио фотографа». Однако, на самом деле, это фишинговая ссылка, при переходе на которую все данные о телеграм-акаунте жертвы станут доступны злоумышленникам.