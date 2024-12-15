Олбани
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцев предупредили о двух новых схемах мошенничества

Злоумышленники взялись за студентов.

Источник: Reuters

Злоумышленники взялись за студентов. Они звонят учащимся высших учебных заведений от имени деканата и требуют зарегистрироваться на платформе современной цифровой образовательной среды.

Если студент не ведётся на провокацию, то звонки начинают поступать его родителям. Как отмечают правоохранители, главная цель мошенников заключается в воровстве персональных данных во время звонка. Один студент уже стал жертвой нового способа обмана, на него оформили кредит на 120 тысяч.

Вторая же схема направлена на тех, у кого много личных фотографий на страничке в соцсетях. Мошенники связываются с такими людьми и предлагают бесплатную фотосессию.

В случае согласия, жертве присылается ссылка на «закрытое портфолио фотографа». Однако, на самом деле, это фишинговая ссылка, при переходе на которую все данные о телеграм-акаунте жертвы станут доступны злоумышленникам.