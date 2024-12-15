Южноуральцев предупредили о двух новых схемах мошенничества

Если студент не ведётся на провокацию, то звонки начинают поступать его родителям. Как отмечают правоохранители, главная цель мошенников заключается в воровстве персональных данных во время звонка. Один студент уже стал жертвой нового способа обмана, на него оформили кредит на 120 тысяч.