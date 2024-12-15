«15 декабря 2024 года на дороге в 3,5 километрах от съезда с основной трассы (трассы “Колыма” — ред.) к поселку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находилась женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания, который доставлен в медицинское учреждение с признаками обморожения. Старшим следователем Хасынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют», — говорится в сообщении.
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле
МАГАДАН, 15 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.