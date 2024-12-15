Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Магаданской области. В эфире программы федерального телевидения сообщалось, что в Магадане из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме пострадал один человек, восемь человек, в том числе несовершеннолетние, были эвакуированы. Жильцы дома жалуются на бездействие коммунальной службы, которая не выполняет своих обязанностей по обслуживанию дома», — говорится в сообщении.