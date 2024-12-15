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Глава СК поручил возбудить дело после прорыва трубы с кипятком в Магадане

МАГАДАН, 15 дек — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил магаданским следователям возбудить уголовное дело после того, как в одном из многоквартирных домов Магадана прорвало трубу с кипятком, один человек получил ожоги, сообщает следственное управление СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором горячая вода заливает квартиры и подъезд жилого дома в Магадане. Сообщалось, что один из жителей получил ожог ног второй степени.

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Магаданской области. В эфире программы федерального телевидения сообщалось, что в Магадане из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме пострадал один человек, восемь человек, в том числе несовершеннолетние, были эвакуированы. Жильцы дома жалуются на бездействие коммунальной службы, которая не выполняет своих обязанностей по обслуживанию дома», — говорится в сообщении.

СК
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