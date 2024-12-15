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Землетрясение произошло в 712 километрах от Алматы

Cеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зарегистрировала землетрясение, которое произошло 15 декабря в 01:42 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Национального научного центр сейсмологических наблюдений и исследований, эпицентр землетрясения был расположен на территории Таджикистана в 712 километрах на юго-запад от Алматы.

«Координаты эпицентра: 38.083 градуса северной широты, 71.849 градусов восточной долготы. Глубина h= 180 км. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV=5,1», — говорится в сообщении.

Сведений о разрушениях и об ощутимости подземных толчков на территории Казахстана — не поступало.

9 декабря 2024 года землетрясение произошло в 742 км на юго-запад от Алматы. Очаг располагался на территории Казахстана.