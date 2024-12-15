Землетрясение произошло в 712 километрах от Алматы

По данным Национального научного центр сейсмологических наблюдений и исследований, эпицентр землетрясения был расположен на территории Таджикистана в 712 километрах на юго-запад от Алматы.
«Координаты эпицентра: 38.083 градуса северной широты, 71.849 градусов восточной долготы. Глубина h= 180 км. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV=5,1», — говорится в сообщении.
Сведений о разрушениях и об ощутимости подземных толчков на территории Казахстана — не поступало.
9 декабря 2024 года землетрясение произошло в 742 км на юго-запад от Алматы. Очаг располагался на территории Казахстана.