В Самарской области полицейские спасли замерзавшую на дороге первоклассницу

«Первоклассница сквозь слезы рассказала, что после школы решила не дожидаться родных и самостоятельно добраться домой. Она прошла несколько километров, но не рассчитала свои силы, в итоге замёрзла и устала. Телефона у девочки с собой не было», — указывается в материале.