В Самарской области полицейские спасли замерзавшую на дороге первоклассницу

Как сообщает «МВД МЕДИА», полицейские остановились, чтобы расспросить девочку, которая шла в довольно холодную погоду, почему она находится одна на дороге, и где её родители.
«Первоклассница сквозь слезы рассказала, что после школы решила не дожидаться родных и самостоятельно добраться домой. Она прошла несколько километров, но не рассчитала свои силы, в итоге замёрзла и устала. Телефона у девочки с собой не было», — указывается в материале.
Уточняется, что успокоив школьницу, сотрудники полиции доставили её на служебном автомобиле домой и передали родителям, а после вернулись на маршрут патрулирования.
Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев представил к награде полицейского, спасшего мужчину из огня в Москве.