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В Самарской области полицейские спасли замерзавшую на дороге первоклассницу

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района Самарской области спасли замерзавшую на дороге малолетнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в микрорайоне Кошелев Парк городского поселения Смышляевка.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «МВД МЕДИА», полицейские остановились, чтобы расспросить девочку, которая шла в довольно холодную погоду, почему она находится одна на дороге, и где её родители.

«Первоклассница сквозь слезы рассказала, что после школы решила не дожидаться родных и самостоятельно добраться домой. Она прошла несколько километров, но не рассчитала свои силы, в итоге замёрзла и устала. Телефона у девочки с собой не было», — указывается в материале.

Уточняется, что успокоив школьницу, сотрудники полиции доставили её на служебном автомобиле домой и передали родителям, а после вернулись на маршрут патрулирования.

Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев представил к награде полицейского, спасшего мужчину из огня в Москве.