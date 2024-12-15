В новосибирском Академгородке 100 домов без тепла: в мэрии создан штаб

Мэрия Новосибирска в своем телеграм-канале сообщила, что ФГУП «УЭВ» 14 декабря проводила плановые работы на магистральной тепловой сети, и после этого произошло второе повреждение. Коммунальщики решили не оставлять дефект и завершить ремонт, пока нет сильных морозов. Ремонтные работы планируют завершить в течение дня и запустить отопление в жилых домах Академгородка в воскресенье вечером.