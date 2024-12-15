В новосибирском Академгородке 100 домов без тепла: в мэрии создан штаб

В Советском районе Новосибирска в воскресенье, 15 декабря, без тепла остались сотни жилых домов. Из-за дефекта на теплотрассе в настоящий момент отопления нет на улицах Академическая, Золотодолинская, Ильича, Мальцева, Терешковой, Ученых, Цветном проезде и Весеннем проезде. 190 мкд, 55 индивидуальных жилых домов и другие объекты.
Мэрия Новосибирска в своем телеграм-канале сообщила, что ФГУП «УЭВ» 14 декабря проводила плановые работы на магистральной тепловой сети, и после этого произошло второе повреждение. Коммунальщики решили не оставлять дефект и завершить ремонт, пока нет сильных морозов. Ремонтные работы планируют завершить в течение дня и запустить отопление в жилых домах Академгородка в воскресенье вечером.
По данным мэрии без тепла остаются 100 домов. Прокуратура Новосибирской области сообщает, что без тепла в Советском районе 190 многоквартирных домов, 55 индивидуальных жилых домов и другие объекты. Ход устранения дефекта на магистрали и запуск находится на контроле прокуратуры района.